Päästehoonesse on planeeritud päästetehnika garaažid, komando õppeklass, ennetus- ja koosolekute ruumid. Võimalikult kiireks reageerimiseks on päästjate poolt enim kasutuses olevad ruumid ehk puhke-, magamis-, söögi- ja pesuruumid paigutatud toruliftide lähedusse ja otse päästetehnika garaaži kohale. Komandos on eraldi saastevaba ja saastunud tsoon.