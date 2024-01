Nimesi sisekarika MK-etapi kvalifikatsiooni lõpetasid kolm Eesti plokkvibukoondise laskurit esikümnes.

Kõige kõrgema, kvalifikatsioonis 73 naise seas neljanda koha saavutanud Meeri-Marita Paas kommenteeris: „Olen ülimalt rahul oma skooriga, kuigi üks punkt kripeldab veidi, mis oleks võinud mind kvalifikatsiooni kõrgemale tõsta. Aga vibulaskmine ongi just see mäng millimeetrite peale. See suurvõistlus on minu jaoks esimene pärast viiekuulist pausi õlavigastuse tõttu. Ehkki suuri ootusi polnud, olen põnevil nägemast, millised duellid mind ees ootavad.”