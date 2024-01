Järvamaa rallisõitjad võtsid Lätis toimunud võidukihutamist Rootsi MM-ralli ettevalmistusena

„Siht oli lõpuni tulla ja ennast piisavalt mugavalt autos tunda ning loomulikult ka nii klassis, kui ka absoluutarvestuses kõrget kohta püüda. Mingeid erilisi suuri ootusi polnud, pigem oli, et hakkame vaikselt panema ja vaatame kuidas välja tuleb. Lõpuks tuli välja päris hästi, kui välja arvata neljas ja kuues katse, mis ei õnnestunud, kuid üldiselt oli üsna stabiilne ja rütm oli hea. Polnud päeva alguses nii eest enne startinud ja oli veidi harjumatu, aga kui sai tunde kätte, siis sujus kõik hästi. Rahulikult võtta ei saanud ja hoidmist polnud. Koguaeg oli tempo peal ja on hea, kui sul on konkurent, kes sama autoga sul pinget peal hoiab, et ei muutuks uimaseks ja ei hakkaks vigu tegema. Rometiga (Jürgenson) oli väga äge neid katseid nulli sõita ja loodan, et meie klassi tuleb veel võistlejaid juurde,“ võttis Enok hooaja avaetapi kokku.