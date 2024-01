Eesti plokkvibukoondise laskur Maris Tetsmann tuli sise MK-etapil neljandaks

„Minu eesmärk siia tulles oli jõuda kolmandasse ringi. Seega pronksimatši jõudmine oli üleootuste hea Euroopa suurimal võistlusel neljandaks tulla on väga hea saavutus,” kommenteeris Maris Tetsmann oma võistlust. „Aga kui ma ütleks, et olen 100% rahul, siis see oleks vale. Sportlasena tahan ju ikka võita, aga et ükskord võitma hakata, pead piisavalt palju kaotama. Kaotused motiveerivad ja õpetavadkõige rohkem. Mu senine sisehooaeg on olnud väga stabiilne ja hea. Loodan häid tulemusi teha ka järgnevalt kahel nädalavahetusel Ameerika Ühendriikides.“