Metallihindadesse prognoositakse kõikumisi

Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa sõnas, et käesoleva konflikti eskaleerumine Lähis-Idas häirib samuti kaubandust ja hinnataset. Lisaks erinevad kaubanduspiirangud, nagu näiteks sanktsioonid Venemaale, mis avaldab mõju hindadele. Rahapoliitika karmistamine arenenud majandusega riikides on mõjutanud tarbijate nõudlust just metallimahukate kestvuskaupade järele. Lühiajalised riskid hõlmavad ka keskkonnaprobleeme, töövaidlusi, ebasoodsaid ilmastikutingimusi või tehnilisi probleeme, mis võivad häirida kaevandamist ja kahjustada metallide tarnimist mitmes piirkonnas Aafrikast Ameerikani.

Erinevatest metallidest on sel aastal Maailmapanga hinnaindeksi järgi enim oodata nikli hinnalangust, seejärel alumiiniumi, tina, tsingi, plii ja vase. Kõik märgid näitavad aga, et hinnad stabiliseeruvad 2025. aastal – hinnatõus ulatub kahest protsendist plii puhul üheksa protsendini alumiiniumi puhul.

Metallitoodang kasvas lõppenud aasta esimeses kolmes kvartalis, seda peale 2022. aasta tootmishäireid. Nikli tootmine kasvas sel perioodil 15%, kusjuures suurem pakkumine tuli peamiselt Indoneesiast, mis on maailma suurim niklitootja. Vase tootmine kasvas möödunud aasta esimese kolme kvartali jooksul samuti 7%, kuigi maailma suurim vasetootja, Tšiili, vaevles tootmisraskustes. Samas jäi energiamahukate metallide (näiteks alumiinium ja tsink) tootmise kasv tagasihoidlikuks, kuna Euroopa suured sulatustehased ei ole kõrgete energiakuludega kaasnenud löökidest taastunud.

Ent alati on olemas ka alternatiivne vaade. Turu-uuringufirma BMI prognoosib selleks aastaks, et näiteks vase keskmine hind ületab eelmise aasta taset. Seda väidet toetab USA dollari nõrgenemine ja pakkumise piirangud. Kui ka kuskil on negatiivset survet, siis üleminek rohelisele energiale tasakaalustab seda osaliselt. BMI eeldab, et lähikümnendi jooksul tuleb taastuvenergiast ja autotööstusest nõudluse märkimisväärne kasv. See tähendab, et globaalne vasenõudlus kerkib eelmise aasta 27 miljonilt tonnilt 38 miljoni tonnini 2032. aastal (aastane keskmine kasv 3,9%).

Goldman Sachs tõstis ka alumiiniumi hinnaprognoosi, öeldes, et suurem nõudlus Euroopas ja Hiinas võib kaasa tuua defitsiidi. Goldman näeb, et metalli, millest valmistatakse praktiliselt kõike – õllepurkidest lennukiteni –, hind hakkab järgmise 12 kuu jooksul kõrgemale kerima. Üleilmsed varud on vaid 1,4 miljonit tonni, mida on 900 000 tonni vähem kui aasta tagasi ja mis on nüüd madalaim pärast 2002. aastat. See peab kiiresti kaasa tooma mure varude nappusest.“