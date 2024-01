Väike riigipension paneb II samba makseid suurendama

Joel Kukemelk tõi veel välja, et viimase viie aastaga on muutunud nii pensionifondide maastik kui ka koguja ise. „LHV-s näeme, et II sambasse jäänud koguja suhtumine ja arusaam kogumisest on pensionireformi järgselt oluliselt muutunud. Kui varem oli domineerivam pigem passiivne hoiak oma pensionisäästude ja fondide tegutsemise osas, siis nüüd on koguja teadlikum, nõudlikum, aga ka ise rohkem vastutust võttev,“ nentis Kukemelk. Ta lisas, et tänane ja homne madal pensioni asendusmäär ehk pensionieas hakkamasaamise keerukus on üha teravamalt koitma hakanud. Koguja mõistab, et parema pensioni nimel ei saa ta loota vaid riigile ja peab ka ise suurema hooga koguma, laadides täis nii enda II kui ka III samba. „Kuna II samba suuremad sissemaksed toimuvad brutopalga pealt nagu tänagi, tähendab see koheselt 22% tulumaksu võitu – parim pikaajaline rahaotsus, mida igaüks enda jaoks teha saab,“ lisas Joel Kukemelk.