Sellest nädalast taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele. Tänaseks sõlmitud kokkulepetest paistavad näiteks teiste seas silma ettevõtluskeskkonna ja avalike teenuste arendamise soov,“ selgitas Kallas.

Toetust vajavate valdkondade valimisel lähtutakse iga maakonna arengustrateegiast ning tuginetakse riigi regionaalse arengu tegevuskava seireinfole. „See aitab esile tuua need kohad, kus maakonna areng vajaks hoogustamist,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu nõunik Julia Troitskaja. Ta lisas, et kokkuleppe saavutamiseks on oluline maakondliku arendusorganisatsiooni nägemus, millises valdkonnas on vaja ühiste arendustegevustega alustada. „Teemade kokkuleppimise järgselt valitakse välja parimad maakonna terviklikku arengut silmas pidavad projektid, mis esitatakse toetuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele,“ selgitas Troitskaja.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul on taotlusvoorus oodatu osalema kohaliku omavalitsuse üksused, mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud, riigiasutused või avalik-õiguslik ülikoolid, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. „Toetuse andmise eesmärk on pakkuda kohaliku omavalitsuse üksustele nende ühisel ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel vastavalt riigi ja maakonna esindajate dialoogi käigus kokku lepitud teemadele,“ rääkis Loorand.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (PEEK), Interregi ja Horizon programmide projektide kaasfinantseerimise puhul on toetuse maksimaalne määr 100 protsenti projekti abikõlblikest kuludest

Toetust rahastatakse riigi eelarve vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.