Vanemuise teater viib Rakverre muusikalid ja kontserdi

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere Kultuurifestival, mille patroon on maestro Arvo Pärt, Rakvere üks aasta tähtsündmusi. „Oleme siiralt rõõmsad koostöö alguse üle Vanemuise teatriga ja tänulikud, et nad on valmis jagama Rakvere ja Lääne-Virumaa publikule imelisi kultuurielamusi kohapeal. Juba Rahvusooper Estonia juhina oli Aivar Mäe nii-öelda väljasõiduelamuste toetaja, kui kultuurifestivali raames esimesed suured etendused Rakvere spordikeskuses alustasid. Suurepärane koostöös estoonlastega jätkub, kuid on hea meel, et saame sellel aastal pakkuda nii linna kui ka maakonna inimestele ka teistlaadset repertuaarivalikut,“ jagas Triin Varek.