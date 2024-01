Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval Paide Hammerbecki põhikoolis alanud õpetajate tähtajatu streik küll koolimaja hommikul päris pimedusse ei jätnud, ent esimese tunni eelset jooksmist ja sebimist oli tavapärasest kõvasti vähem. Et jälgida, kuidas streiginädala algus läheb, oli koolijuht Barbi Paatsi kohal juba oluliselt varem ja võttis õpilasi fuajees naeratades vastu. Et Hammerbeckis on streikivaid õpetajaid 28, lisaks paar töötajat, oli võimalik sättida nii, et I–III klassid jätkavad tavapärast tööd koolis ja ülejäänud klassid on nädalasel distantsõppel. Paatsi kõige pingelisemad päevad jäid eelmisse näda­lasse, kui kogu õppetöö korraldus tuli streigi ajaks ringi teha.