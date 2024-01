Majanduskomisjon andis elektri universaalteenuse lõpetamisele rohelise tule

Komisjoni esimees Priit Lomp sõnas, et universaalteenuse järele pole enam vajadust. „Universaalteenus loodi, et panna elektri hinnale piir ning kaitsta sellega inimesi kahe talve taguste väga suurte elektriarvete eest. Nüüdseks on elektri hinnad alla tulnud ning universaalteenust kasutama jäänud inimesed on sattunud börsihinnaga elektri ostjatega võrreldes halvemasse olukorda – teenuse lõpetamisega toome nende jaoks elektri hinnad alla ja parandame nende toimetulekut,“ selgitas Lomp. Eelmise aasta oktoobri seisuga oli universaalteenusel 72 000 kodutarbijat ning üldteenuse raames ostis universaalteenuse hinnaga elektrit 87 000 kodutarbijat.

Komisjoni aseesimees Lauri Laats märkis, et Keskerakonna fraktsioon juhtis murekohale tähelepanu ja algatas vastava eelnõu juba eelmisel aastal, kuid paraku ei leidnud see parlamendis toetust. „Valitsuskoalitsiooni tegevusetuse tulemusel maksis 200 000 universaalteenuse tarbijat aasta jooksul elektri eest keskmiselt peaaegu kaks ja pool korda enam ning riik teenis meie inimeste arvelt miljon eurot hõlptulu. Universaalteenus ei õigustanud ennast ning valitsusel tuleks teha põhjalik analüüs, et hinnata, kas ja mil määral selle loomine üldse elektritarbijaid aitas,“ lausus Laats.

Eelnõuga muudetakse elektrituruseadust, elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadust, maagaasiseadust ja maksukorralduse seadust. Seaduse muutmisega nähakse ette universaalteenuse lõpetamine käesoleva aasta 1. maist. Samuti luuakse õiguslik regulatsioon elektrienergia reservvõimsuse mehhanismi kasutusele võtmiseks. Lisaks arvatakse seaduse muutmisega strateegilise gaasivaru varumakse hulka ka vedelgaasi haalamiskai ja taristuga seotud halduskulud ning Konkurentsiametil on edaspidi õigus alustada väärteomenetlust, kui selgub, et müüja on müünud strateegilisest gaasivarust soetatud gaasi tarbijale edasi selle soetushinnast kõrgema hinnaga.

Majanduskomisjon otsustas saata elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE) Riigikogu suurde saali esimesele lugemisele, mis komisjoni ettepanekul toimuks 14. veebruaril.