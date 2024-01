Esmakordselt saavad kõik emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naised teha testi ka kodus

„Senine kogemus on näidanud, et naised on kodus testimise hästi vastu võtnud. Seetõttu pakume sel aastal seda võimalust juba aasta algusest kõigile emakakaelavähi sõeluuringule kutsututele,” sõnab Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. Selleks, et sõeluuringus osalemist muuta veelgi mugavamaks ja kättesaadavamaks, on Tervisekassa koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakkunud 2020. aastast kliinikus proovi andmise kõrval kodutestimise võimalust.

“Kodus testi tegemine on paljude jaoks mugav lahendus, kuna hoiab kliinikusse mineku arvelt aega kokku, seda saab teha privaatselt, endale sobival ajal ja kohas” ütleb Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja ja naistearstide seltsi president Piret Veerus. Esialgsetel andmetel tegi eelmisel aastal emakakaelavähi sõeluuringu kodutesti üle 5000 naise, mis tähendab, et kodutestimise lahenduse kasuks otsustas iga kümnes sõeluuringul osaleja. Tegelik kodutestijate arv on aga ilmselt suuremgi, sest 2023. aastal sõeluuringu sihtrühma kuulunud naised saavad testi laborisse saata veel jaanuari lõpuni. „Testi on lihtne teha ning see on sama usaldusväärne kui tervishoiutöötaja poolt võetud proovid,” kinnitab Veerus. Tasuta kodutesti komplekti saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed tellida tellimiskeskkonnast või küsida Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekidest.

Tervisekassa juhib jaanuaris ehk emakakaelavähi teadlikkuse kuu raames kampaaniaga „Elav tõestus” tähelepanu vähi ennetamise ning varase avastamise olulisusele. Sõeluuringuga tuvastatakse HPV nakkust, mis on emakakaelavähi peamine tekkepõhjus.