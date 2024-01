Järvamaad turundati põhjanaabrite juures

Kesk-Eesti turismiorganisatsioon sai positiivse vastuvõtu soomlastelt, kes on väga huvitatud selle piirkonna avastamisest. Messil küsiti rohkelt infot Kesk-Eesti vaatamisväärsuste, ööbimisvõimaluste, maitsvate toidukohtade ja karavanipuhkuse võimaluste kohta. Kohapealne tiim, koosseisus Elina Aro, Tiina Lippant ja Marko Medar, jagasid piirkonna kohta kogu vajalikku infot. Järvamaa kohta said külastajad kaasa haarata ingliskeelse kaardi ning Kesk-Eesti turismiorganisatsiooni tutvustava lendlehe.

Marko Medar, Kesk-Eesti turismiorganisatsiooni turundusjuht, rõhutab: "On oluline, et Soome turistidel oleks olemas informatsioon meie ägedate turismiobjektide ja võimaluste kohta ning seda soome keeles. Teeme tööd, et nad jõuaksid lisaks Tallinnale avastama ka Viljandit ja Viljandimaad, Järvamaad, Põltsamaad ja Tõrvat."