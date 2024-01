Cronimet saatis uuele elule 350 tuhat tonni vanametalli

Metallide ringmajanduses on vanametalli kogumisel ja ümbertöötlemisel oluline roll, et vähendada keskkonnakahjusid ja säästa maavarade ressursse. Näiteks CO2 heitkoguseid saab vähendada peaaegu kaks korda, kasutades terasetootmises kaevandatud maakide asemel vanametalli. Rauamaagist ühe tonni terase tootmisel paisatakse õhku ligi kaks tonni CO2, värviliste metallide puhul veelgi rohkem. Cronimet Nordicu tegevus aitas seega 2023. aastal kaasa kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisele hinnanguliselt enam kui 350 tuhande tonni võrra, mis oleks õhku paisatud, kui ringmajandusse suunamise asemel oleks sama kogus metalli toodetud maagist.

„Keskkonnakahju vähendamiseks on vaja terasetootmisesse suunata maagi asemel senisest rohkem vanametalli,“ ütles Eva Pedjak. „Euroopa terasetehaste keskmine vanametalli osakaal toomises on 60% lähedal. Aga saaks veelgi enam. Head näited on Itaalia ja Türgi, kes toodavad vanametallist 80–90% oma terasest ja roostevabast terasest. Mündi teine külg on Hiina, kes toodab umbes poole maailma terasest, kuid nende vanametalli osakaal terasetootmises ei ületa 20%.“