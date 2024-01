Sinilill ja Hämarik kutsuvad ühisele peole

Tantsurühma Sinilill juhendaja Anneli Nõmmik kirjutab Paide linnalehes, et need kollektiivid on Paide eakate klubi Hämarik ja memmede rahvatantsurühm Sinilill, mis koondavad suhtlemissoovi ja tegutsemislusti täis inimesi, kes vanusest ei hooli.

Mõlemas on olnud palju liikmeid, aga arvestades eagruppi, on selle aja jooksul kahjuks paljud nende seast lahkunud. Klubil Hämarik on juba ühetesitkümnes juht: Urve Ristmägi. Viimased juhid enne teda, kes olid klubi eesotsas kõige pikemat aega, olid Leili Paits perioodil 1993 - 2006 ja Eha Vesmann perioodil 2007 - 2023.

Memmede rühma Sinilill juhendaja oli selle asutamisest kuni 2021. aasta talveni Vilma Okas, kes lahkus meie hulgast samal kevadel.

Memmed ei tahtnud aga tantsimisest loobuda ja otsisid uut juhendajat, kelleks sügisest 2021 sai Anneli Nõmmik.

Mõlemal kollektiivil on nende aastatega olnud väga erinevaid üritusi nii maakonna piires kui ka väljaspool. Paljud on olnud Hämariku ja Sinilille ühised käimised. Nende kollektiivide ühistest tegemistest räägib ka klubi 50-ndaks sünnipäevaks välja antud raamat. Sinilille liikmed on enamuses seotud ka Hämariku klubiga: tänasel hetkel on enamus klubi juhatusest tantsurühma liikmed, seepärast peetakse ka pidu koos. Kui ei oleks ühte, siis ei pruugiks olla ka teist. Kes teeb, see jõuab, nii on ikka öeldud.

Mitmed Sinililles osalejad on tegevad veel ka seenioride rühmas Hõbene ja Paevakeskuse võimlemisrühmas Mamma Mia. Tulge siis 25. veebruaril PaMT-i meie ühisele peole.