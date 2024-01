RMK alustab veebruaris Viraksaares kokkulepitud raietöödega

„Kuna puude kuivamine torkab silma, siis mõisteti, et raiuda on tarvis,“ rääkis Järvamaa metsaülem Peeter Puhke. „Uuriti, kas üraskikahjustusega metsa saaks raiuda ka vähehaaval, kuid see ei ole mõistlik, sest suure tõenäosusega on ürask asustanud enamiku kuuski. Mõnel pool on kahjustatud kuuskuid püütud ka vähehaaval raiuda, kuid meie kogemus on näidanud, et kasvama jäävad puud kuivavad ikkagi või murduvad tuulega ning lõpuks tuleb raiumas käia mitu korda. Raiudes kahjustatud ala ühekorraga, saame istutada uue metsa ning see on ka kõige kiirem ja kindlam viis uue metsa kasvama saamiseks.“