PAIDE KUJUNDAMINE JALGPALLIMEKAKS ⟩ Kui läheb hästi, tuleb sisehalli kõrvale ka teenuskeskus koos abihoonetega, parkla ning mitu töökohta

Paide Linnameeskond on arendas möödunud aastal Ülejõe treeningkomple ksi, kuhu on soetatud uus riietusruum ja varumeeste pingid. Samuti tehti algust piirdeaia projektiga, millega tänavu peaks lõpule jõudma.

Suuremad plaanid seostuvad aga sisehalli ehituse ja kunstmurustaadioni arendamisega. Uue sisehalli osas on Paide Spordikeskus juba hanke läbi viinud ning kõikide eelduste kohaselt peaks see valmima 2024. aasta lõpuks. Selle kogumaksumus on 3,5 miljonit eurot, millest riik on eraldanud 2,5 miljonit ja ülejäänud summa jääb omavalitsuse kanda.