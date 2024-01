Tartu Ülikool tutvustab Startup Dayl teadusmahuka ettevõtluse võimalusi ja edulugusid

Lisaks korraldab Tartu Ülikool Startup Dayl kaht seminari: „How can you measure the progress of your deep tech start-up?“ ja „From Lab to Launch: Mastering University Spin-off“. Esimeses tutvustab Donnie SC Lygonis maailmas laialt levinud Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi innovatsioonivalmiduse hindamise raamistikku (KTH Innovation Readiness Level™), mille abil on võimalik mõõta teadusmahuka idee küpsust ning saada juhiseid ja toetust teekonnal teadusavastusest ettevõtluseni. Teises seminaris jagavad kolm ülikooli edukat hargettevõtet Esadres, Gearbox Biosciences ja Vectiopep oma kogemust teadustöö põhjal eduka ettevõtte loomisest. Arutelu juhib ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures juht Mart Maasik.