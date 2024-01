Jazzikontsert lükkub edasi

James Louis „J. J.“ Johnson (1924–2001), kui üks kõige tuntumaid 20. sajandi tromboniste, mängis võtmerolli bebop’i ja jazzmuusika arengus. Teda on hellitavalt kutsutud ka Charlie Parkeriks tromboonil ning ta paistis üle 40 aastase karjääri jooksul silma suurepärase tehnika, arranžeeringute ja selge mõttelise improvisatsiooni stiiliga, olles eeskujuks trombonistidele ja muusikutele üle terve maailma. Pika karjääri jooksul mängis J. J. Johnson mitmete legendaarsete muusikutega nagu näiteks Charlie Parker, Benny Carter, Count Basie, Dizzy Gillespie, Woody Herman, Miles Davis, Kai Winding jpt. Just viimasega, Kai Windinguga, valmisid mitmed albumid, millel kõlanud arranžeeringuid lisaks J. J. enda lugedele, on võimalik kuulda ka sellel kontserdil.