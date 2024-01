Veel saab toetada Kevade kooli tunnetustoa projekti

Türi Kevade Kooli direktor Ülle Müller sõnas, et kuigi Hooandjas on soovitud tuhande eurone toetuspanus täidetud, isegi ületatud, ootavad nad jätkuvalt annetusi.

"Meil on erivajadustega lastele tunnetustoa sisustamiseks kavandatud 2000 eurot ja osta on vaja interaktiivse mängukeskuse seinapaneel, mis arendab mälu, värvitundmise ja motoorika oskust ning soodustab häälitsemist. Hooandja raha eest soetame tunnetustuppa väga vajalikud fiiberkiud ja kui raha annetustega koguneb rohkem, ostame juurde peegleid, sest tunnetustuba on väike ruum ja peeglitega saame seda suuremaks," selgitas ta.