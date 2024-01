Esimene eelistus on avada tulevases innovatsioonikeskuses koodikool

Päev, mil selgus, et Kesk-Eesti innovatsioonikeskuse rajamine Paide endise kaubakeskuse hoonesse rahastust ei saa, oli sihtasutusele Järvamaa mustemast mustem. Seda enam, et lootus maakondlikule arendusprojektile toetusraha saada oli käegakatsutav. Ometi see nii ei läinud. Sihtasutus enam meelt ei heida ja on valmistanud ette uue tegevusplaani, kuidas eesmärkideni jõuda.