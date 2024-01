Türi-Tori kiirlaskumisel on kirjas juba üle saja paatkonna

Türi-Tori kiirlaskumise peakorraldaja Märt Maipuu sõnul on hetkel kirjas 112 paatkonda, neist 11 tulemas väljastpoolt Eestit. „Kõige rohkem osalejaid on matkadistantsil Kurgja-Tori, kus on kirjas 55 paatkonda. Palju ei jää maha ka põhidistants Türi-Tori 43 paatkonnaga ja kõige vähem osavõtjaid on kirjas pikal, 104 kilomeetrisel Paide-Sindi distantsil, hetkel vaid 14," rääkis Maipuu.

Ta lisas, et populaarseim paadiklass on praegu kahesüst K2, kus kokku on rajale tulemas 41 kahest süsta, seda nii meeste kui naiste arvestuses ja kõikidel distantsidel. „Neile hingab kuklasse klassidest ühesüst K1, kokku on hetkel kirjas ja rajale tulemas 37 süsta. Kaheseid kanuusid on hetkel kirjas kümme, kuid see seis ei ole kaugeltki veel lõplik. Suuri kummipaate ehk RAFTe on hetkel kirjas 11. Kirjas on ka üheksa aerulauda ja üks kolmene kanuu."