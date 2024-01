Kirjanduspidu viib nii mõtteis kui ka ilmsi loodusesse

Albu rahvamajas veebruaris olnud eesti kirjanduse pidunädala suurejoonelisel lõpupeol kuulutati välja 46. Järva valla A. H. Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat, kelleks osutus Mehis Heinsaar romaaniga «Kadunud hõim». Heinsaar on ka tänavuse kirjandusfestivali Prima Vista patroon.

29. jaanuarist 3. veebruarini toimub Järvamaal Järva vallas kolmas eesti kirjanduse pidunädal, mille teema on loodus ja ilukirjandus. Motoks laenasid korraldajad omakandi mehe Hando Runneli luuleread: „Ilus, ilus, ilus on maa, ilus on maa, mida armastan!".