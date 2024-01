Õpilastel on ühistranspordis tasuta sõiduks vaja isikustada sõidukaart

Ühistranspordiseaduse § 67 lõige 1 punkt 1 kohaselt liiniveol bussiga sõitja on kohustatud omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma. Regionaalministri 21. detsembri 2023. a määrusega nr 111 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused" on kehtestatud piletihinnad ja selle kehtivused.

Kuna õpilased, kelle vanus on kuni 19 aastat, on vabastatud pileti ostmisest, siis bussi sisenemisel ja kohustuslikul valideerimisel saab piletisüsteem kontrollida vabastatust ainult juhul kui kasutatav ühiskaart või ISIC kaart on isikustatud, st. seotud kaarti kasutava õpilasega.