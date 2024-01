Aasta teo vaip läks teist korda samasse majja

Haigla on ka üks osa Eesti riigikaitsest. Selles suhtes on uus osakond saanud ka esimesed tuleristsed, kui õppuse käigus saabus siia kordades rohkem patsiente kui tavaelus. «Saime hakkama!» ütles Mand.

Aastaid tagasi spekuleeriti teemal, kas väikesed haiglad on üldse elujõulised, aga Järvamaa haigla puhul on Mandi ütlust mööda praeguseks need jutud lõplikult maas ja räägitakse üksnes arengust. «Me siin mõtleme ikka selle, milline on haigla 20 aasta pärast,» sõnas ta.

Mand lisas, et peale kevadel valminud erakorralise meditsiini osakonna on vahepeal haigla veel ühe suure sammu edasi astunud. See on elektrivarustuse kindlus. Mand märkis, et kui Paide peaks pimedaks jääma, siis haigla jätkab sellest hoolimata oma tööd.

Praegu on haiglas käsil infosüsteemide uuendus.

Järgmise sammuna mõtleb peaarst patsientide olmetingimuste parandamisele. Kuigi midagi hullu pole, siis ajaga tuleb kaasas käia ja hakata ühel hetkel ka palateid uuendama.

Tähtsa päeva puhul avalikustas Külvar Mand veel ühe tulevikuplaani, mis tal peas keerleb. Kiirabi asub Paides ühes majas päästjatega, kes kolivad peagi uude majja, ja Mandi arvates võiks haigla naabrusse kerkida uus hoone ka kiirabile. Ruumi selleks Laia tänava ääres on.