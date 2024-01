Kolmikute pere ootab uue kodu talgutele abikäsi

Kolmikute Brennani, Brendoni ja Brendani ema Külen Erala ütles, et uue kodu võtmete kättesaamise järel sai neile üsna ruttu selgeks, et unistus jõuluks oma koju saamisest pole reaalne. Türil Vabriku puiesteel asuvast vanast majast vaatas neile vastu suur tööpõld. "Oleme seal üht-teist oma jõududega ära teinud. Praht sai välja veetud ja pehkinud osad üles otsitud, osa põrandatalasid vahetasime välja, poiste toa põrand sai tehtud ning aken vahetatud, samuti on uueks saanud köögi põrand ja aken ," loetles ta.