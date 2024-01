Pühapäeval toimuvad kergejõustiku talvised Eesti karikavõistlused

Sellel pühapäeval, 28. jaanuaril toimuvad Lasnamäe Kergejõustikuhallis talvised Eesti karikavõistlused täiskasvanutele ja noortele. Starti on oodata ligi 500 sportlast 50-st klubist. Stardis on mitmed kodused tipptegijad, kuid on ka puudujaid, kes samal ajal välisvõistlustel osalevad. KOhal on ka järvalased.