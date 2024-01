Vahet ei ole, kas võtame märksõnaks üleilmse haiguspuhangu, regiooni julgeoleku või üksikisiku hakkamasaamise inflatsioonihoovustega, siis kokkuvõttes ei ole kahtlustki, et elame kriisiajal.

Töötukassa poolelt oli Järvamaal registreeritud töötus möödunud aastal üsna sama, mis eelmistel aastatel. Töötuid oli kuus püsivalt üle tuhande, mida on kaks ja pool korda vähem kui esimese majanduskriisi aegu 2010. aastal.

On kujunenud välja, et kevadel liiguvad inimesed rohkem tööle ja aasta teises pooles tuleb tööotsijaid jälle juurde. Praegu on Järvamaal töötuna arvel õige pisut rohkem mehi kui naisi.