Eesti plokikoondise laskurid Lisell ja Robin Jäätma võistlevad Ameerika Ühendriikides

Professionaalide klassis osalevad ka meie tipplaskurid Lisell Jäätma, Robin Jäätma ja Maris Tetsmann Eesti plokkvibukoondisest, kelle head tulemused on andnud neile pääsu tehasetiimidesse. Nendega on treenerina kaasas Maarika Jäätma. Õde-venda, Team Estoniasse kuuluvatele Lisell ja Robin Jäätmale, kes võistlevad Mathewesõ i tiimis, on võistlusel osalemine lausa kohustuslik – nimelt näeb nende sponsorleping ette autogrammitunde ja pildistamist tootja väljapanekualal kui osalemist üritusel „Connect With the Pros“, kus tippbrände esindavad laskurid kohtuvad noorte ja lastega.