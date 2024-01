Üldhariduskoolide õpetajad jätkavad tähtajatut streiki

Seega otsustas 25. jaanuaril kogunenud EHL erakorraline volikogu, et väljakuulutatud tähtajatu tööseisak üldhariduskoolides jätkub. Samuti otsustas volikogu, et kuna ollakse sunnitud tähtajatut üldhariduse õpetajate streiki jätkama, toetatakse ametiühingu liikmeid streigifondist, kes järgmisest nädalast jätkavad.

Aluseks võttes 50 protsendi ulatuses arvestuslikust päevasest töötasu alammäärast ning klausliga, et tegu on kuuenda streigipäevaga. Ehk kõik, kes on juba viis päeva streigil osalenud, saavad esmaspäevast toetus. Kui aga näiteks streigiti teisipäevast, saab toetust maksta alates järgmise nädala teisipäevast.