Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul ei tohi Eesti tehisaru kasutuse hoogu võtvast rongist maha jääda. “AI on tulnud meie töö- ja igapäevaellu, et jääda. Ta on jõudnud ka koolidesse, tahame seda või ei taha. Peame leidma võimalused, kuidas tehisaru pakutavat potentsiaali hariduselus kasutusele võtta ning samas hoiduda selle kahjulikest mõjudest. Julgustan õpetajaid ja koolijuhte nägema tehisintellekti tulekut väljakutsena, mille käigus üle mõtestada õpetamise metoodikaid, töövõtteid ja õpivara," ütles Kallas.