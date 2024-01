Järvamaa sotsiaaldemokraadid esitasid erakonna esimeheks Lauri Läänemetsa

"Lauri Läänemets on suutnud hoida erakonda ühtsena ja tugevdada meeskonda. Erakond on valitsuses, tasakaalustava jõuna viimas ellu valijatele lubatud programmi ning kasvanud on ka rahva toetus sotsiaaldemokraatiale. Lauri kasuks räägib ka see, et endise omavalitsusjuhi, tänase kogukonna liikme ja siseministrina mõistab ta nii kohalikke olusid kui ka suuremat riigielu vaadet. Seepärast esitame Lauri ka järgmiseks perioodiks erakonna esimehe kohale," sõnas SDE Järvamaa esimees Eimar Veldre.