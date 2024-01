Vaata, milline hakkab välja nägema uus ärikeskus

Valgekivi OÜ juhatuse liige Rivo Loginov on varem Järva Teatajale selgitanud, et hoone ühte otsa kolib Amservi esindus, kes tegutseb praegu Paides Pärnu tänavas. Teise otsa tuleb Kindle OÜ, kes müüb Škoda autosid. Kahe suure rentniku vahele jääb veel vaba pinda.

Loginov selgitas, et uus hoone on senisest veidi pikem, kuid mahult sama suur kui esimene. «Klaasfassaadi on rohkem,» märkis ta.