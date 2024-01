Valimisliitu Tulevikuvald Türi kuuluvad kaheksa vallavolinikku andsid Türi vallavanemale Sulo Särkinenile üle arupäramise, kus tunnevad huvi, et kuigi on kindlaks tehtud, et vallavolikokku kuuluv Türi Halduse juht Elari Hiis on oma ametis rikkunud Türi valla eelarve kasutamise eeskirju, siis miks pole Türi vallavalitsus võtnud midagi ette.