Sotsid tõusid Reformierakonnast populaarsemaks

Teisel kohal on 26,4-protsendilise toetusega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ligemale aasta tagasi toimunud riigikogu valimistel puhta töö teinud Reformierakond on siinses valimisringkonnas kaotanud nüüdseks ka kolmanda koha, sest neist on möödnud ka Sotsiaaldemokraatlik erakond.