Lauri Läänemets: aruanne valijale

Olles poolteist aastat ja kahes valitsuses teeninud Eesti riiki just siseministrina, ei ole vaja minu ministriameti eesmärgi ja prioriteetide üle just pikalt mõelda. Kahjuks endiselt käimasolev sõda Ukrainas seab prioriteedid ise – hoida Eesti riiki ja siinseid inimesi kaitstuna ning tõsta inimeste võimekust ka iseennast kaitsta ehk arendada süsteemselt elanikkonnakaitse valdkonda. Aga sama tähtis kui on füüsiline riigipiiri pidamine, on vaja hoolitseda ka meie inimeste turvatunde eest. Ja suure osa turvatundest moodustab meie inimeste majanduslik toimetulek – mida suuremad on Eesti peredes sissetulekud ja mida kättesaadavam on kõigile parim kooliharidus ja arstiabi, seda kindlam on ka eestimaalaste kaitsetahe ning valmisolek kogukonniti tegeleda ka elanikkonnakaitse tugevdamisega. Need kõik asjad on omavahel seotud.