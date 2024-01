Kas teadsid, et suitsuandurid aeguvad? Millal viimati oma andurit kontrollisid?

Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis hinnanguliselt ligi pooled suitsuanduritest on oma eluea ületanud ning tuleks kohe vahetada uute vastu, sest need on kodude lagedes aastast 2009, mil andur kohustuslikuks muutus ehk tänaseks juba 14 aastat, kuid anduri eluiga on reeglina kolm kuni kümme aastat.

Lisaks sellele, et tuleks jälgida suitsuanduri eluiga, vajab see nagu mistahes elektroonikaseade korrapärast hooldust. Kuid ainult piiksu kontrollimisest ja patareide vahetamisest selleks ei piisa. Nublu teenusejuht Eveli Hunt räägib, kuidas andurit õigesti hooldada ja kontrollida.

Piiks ei ole piisav

“Aegunud andur tuleb kohe välja vahetada, sest anduri sees olevad suitsule reageerivad sensorid võivad olla ajaga oma tundlikkuse kaotanud ning aegunud andur ei pruugi enam õnnetuse korral korrektselt märku anda,” rõhutab Hunt ja nendib, et nii mõneski kodus kasutatakse aegunud andureid pahaaimamatult edasi.

Levinud soovituse järgi võiks aeg-ajalt vajutada suitsuanduri nupule ja kontrollida, kas see teeb piiksu. Soovitus on väga õige, kuid paljud ei tea, et ainult sellest suitsuanduri töökorras oleku kontrollimiseks ei piisa.

Testnupu vajutusele järgnev piiks annab vaid teada, et anduri patarei ja helisüsteem töötavad korrektselt. Anduri töökindlust see aga ei näita. “Seda, kas andur on töökorras, saab kontrollida spetsiaalse testaerosooliga,” õpetab spetsialist.

Paigaldus kahepoolse teibiga – jah või ei?