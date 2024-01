Talvise tuleohutuse meelespea: enamik tulekahjudest on ennetatavad

Hoia tulel silm peal

Üks levinuim tulesurmade põhjus on järelevalveta jäetud tuli. Paraku näitab Päästeameti statistika, et ei saa loota sellele, et kodust lahkudes või magama minnes ei juhtu küttekehaga õnnetust. Seetõttu on hästi oluline, et sa veenduksid enne magamaminekut või kodust lahkumist, et tuli on täielikult kustunud.

Vii süttivad asjad tulest eemale

Tulekahjude sage tekitaja on lohakalt ahju, pliidi, kamina ja katla lähedale jäetud kergesti süttiv ese. Veendu, et kütteseadme lähedal ei oleks mööblit, vaipu, küttepuid ega muud kergesti süttivat kraami. Lisaks pea meeles, et tuhk tuleb koguda jahtunult ja viia see õue.

Ole valmis tulekahju korral tegutsema

Kui siiski tulekahju tekib, tuleb olla ka valmis kiireks reageerimiseks. Seetõttu on mõistlik aegsasti läbi mõelda oma pere hädaolukorra evakuatsiooniplaan. Esimene samm on päästa vahetus ohus olijad ja evakueerida, seejärel teavitada tulekahju tekkimisest hädaabinumbril 112. Kui tulekolle on alles algusfaasis, on abi tulekustuti kasutamisest. Mõistlik on hoida igal kodu korrusel tulekustutit, eriti köögis ja tuleohtlikes piirkondades ning õppida seda kasutama.

Üheks peamiseks tulekahjudes hukkunud inimeste surma põhjuseks on hooletus, mistõttu on oluline informeerida iseend ja enda lähedasi sellest, kuidas tulekahjusid ennetada ning kuidas tulekahju korral käituda.