Erivajadusega inimestele on Niguliste muuseumi külastus nüüd väärtuslikum

Niguliste muuseumi juurdepääsetavuse arendamise raames on vaegnägijatele ja pimedatele loodud viis kirjeldustõlget. Need on Niguliste hoone arhitektuurne kirjeldustõlge ning muuseumi väärtuslike aarete, Bernt Notke „Surmatantsu“ ja kolme hiliskeskaegse altariretaabli kirjeldustõlked. Kuna teosed on väga detailirohked, siis on kirjeldused mahukad ja neid saab kuulata ka iseseisvalt muuseumi Youtube’i ja Soundcloudi platvormidel ning kodulehel. Muuseumi kassast saab laenutada audiogiidi, mis lisaks kirjeldustõlgetele sisaldab liikumisjuhist ja tavakülastajate audiogiidi.