Kontrolli enne tulude deklareerimist, kas dokumendid kehtivad ja PIN-koodid on olemas

„Tulude deklareerimisega ei pea kiirustama, seda on võimalik teha kuni 30. aprillini,“ ütles MTA e-büroo teenusejuht Britta Kase. „Kuid selleks, et deklareerimise ajaks oleksid kehtivad dokumendid ja PIN-koodid olemas, tuleks need juba praegu üle kontrollida ning vajadusel uuendada.”

Kui ID-kaart on kaotanud kehtivuse, tuleb esmalt taotleda uus dokument PPA iseteeninduses aadressil iseteenindus.politsei.ee. „Kui inimesel on olemas nõuetekohane foto, allkirjanäidis ja sõrmejäljed, siis võtab dokumendi taotlemine iseteeninduses aega vaid mõne minuti. Kui fotot, allkirja ja sõrmejälgi ei ole, saab neid tulla tegema PPA teenindussaali digikioskisse. Digikioski kasutamiseks ei ole vaja aega ette broneerida ja pärast kioskis toimingute tegemist saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.

Abram selgitas, et kui ID-kaart kehtib, kuid selle PIN-koodid on ära kadunud, saab e-maksuametisse sisse logida ka Smart-ID või Mobiil-IDga. „Kui need sisselogimisvõimalused on olemas, siis tasub kasutada neid, sest ID-kaardi uute PIN-koodide saamiseks tuleb tulla PPA teenindusse kohapeale ja uute koodide saamiseks tasuda riigilõivu 5 eurot,“ lisas Abram.

RIA eID osakonna ekspert Silvia Lips rõhutas, et lisaks kehtivatele dokumentidele ja PIN-koodidele on e-teenustesse sisenemiseks vaja ka turvalisi ning toimivaid seadmeid ja süsteeme. “Kindlasti tasub nii e-tuludeklaratsiooni esitamiseks kui ka kõigiks muudeks e-teenusteks kasutada uusimat ID-tarkvara, mille leiab ning saab alla laadida ID-kaardi veebilehelt www.id.ee. Üle tasuks vaadata oma arvuti viirusetõrjesüsteemid ning uuendada ka need viimasele versioonile,“ selgitas Lips.

2023. aasta tulusid on kõige mugavam ja lihtsam deklareerida e-MTA kaudu, kuhu pääsemiseks peab olema kehtiv ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID koos kehtivate PIN-koodidega. Euroopa Liidu liikmesriikide e-ID kasutajad pääsevad e-MTAsse nõuetele vastava e-ID olemasolul. E-MTAsse sisselogimine toimub riigi autentimisteenust TARA kasutades (va mobiil-ID puhul).