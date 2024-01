Lihtsad viisid, kuidas väikeettevõtja saab oma raamatupidamist lihtsustada

Digipööre raamatupidamisteenuste kasutamisel peaks üha enam jõudma ka mikro- ja väikeettevõtjateni, kes on seni näiteks kasutanud mõne tuttava raamatupidaja abi või proovinud ise hakkama saada. Tänasel päeval on valik erinevatest raamatupidamist lihtsustavatest teenustest üsna suur.

Üks oluline nüanss, millele peaks Aljase sõnul digipöörde raames mõtlema, on e-arved ja muud digitaalsed dokumendid. Masinloetavad, ühtsele standardile vastavad dokumendid kiirendavad nii dokumentide vormistamist, edastamist kui ka nende alusel rahade laekumist. “Digitaalsete dokumentide kasutamisel kaoks ära palju aeganõudvat käsitööd. Ma arvan, et see on ka raamatupidajate ja büroode soov, et nende roll andmesisestajast liiguks rohkem nõuandjaks, kus nad saavad olemasolevate andmete pealt anda soovitusi ja pakkuda muud lisandväärtust.”

Teine võimalus oma raamatupidamist lihtsustada on ettevõtte raamatupidamistarkvara liidestamine oma pangaga. Raamatupidamistarkvara ja internetipanga omavahel ühenduses olekut nimetatakse pangaliidese teenuseks. “Pangaliidese kasutamine lihtsustab klientide igapäevatööd, kõik tegevused, mis on seotud kontode, arveldamise ja maksete kogumisega saab teha ka oma raamatupidamistarkvaras. Pank peab olema kättesaadav kanalites, kus on meie klient. ’’toob Aljas välja.

Klientide huvi digiteenuste vastu on kasvutrendis

Aljase sõnul on viimastel aastatel suurt kasvu olnud näha pangaliidese kasutusele võtmisel. “See näitab, et üha enam kliente mõtleb oma raamatupidamise lihtsustamisele. Võime Eestis olla uhked, et meie turg on selle teenuse kasutamise osas hästi arenenud ja raamatupidamistarkvarad tulevad välja järjest värskemate uuendustega, et nende klientidele pakutavad lahendused oleks üha paremad ja digitaalsemad.” Aljas lisab, et näiteks Lätis ja Leedus ei ole need trendid kaugeltki samasugused, seal kasutatakse sama toodet väga vähe.

Kokkuvõttes saab öelda. Et pisikesed ettevõtted mängivad digipöördes suurt rolli. Just nende kätes on võimalus hakata kasutama erinevaid lihtsaid ja intuitiivseid tööriistu, mis utsitaksid turul teenust pakkuvaid raamatupidajaid oma käitumisharjumusi muutma. „Kui meie ootus eraisikuna on aina lihtsamate ja digitaalsemate maksevõimaluste ja suhtluskanalite järele, tuleks sama hakata küsima ka ettevõtjana,” ütleb Aljas.