Pankade kasumlikkus tipnes eelmise aasta teises pooles

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar kirjutab, et pankade kasumlikkus ehk kasumi osakaal varadesse oli 2023. aastal ligikaudu 60% kõrgem kui pikaajaline keskmine. Kasum on kiiresti kasvanud, kuna ühes euribori tõusuga on hoogsalt kasvanud ka euriboriga seotud laenudelt teenitav tulu. Sellised euriboriga seotud lepingud moodustavad enamiku Eesti eluasemelaenudest, liisingutest ja ettevõtete laenudest. Viimased pool aastat on euribori kasv olnud aga aeglasem ja tase on kõikunud 4% lähistel. Kuna Eestis vaadatakse laenude intressimäär valdavalt üle iga kuue kuu tagant, on senine euribori tõus nüüdseks pea täielikult laenuintressimääradesse üle kandunud ja rohkem pangad sellest enam ei võida. Lisaks euriborile toetas pankade intressitulu kasvu eelmisel aastal see, et laenuportfell suurenes ligikaudu 5%. Teenustasutulu seevastu vähenes 4%.