8. Viru Maratoni võitsid Raido Ränkel ja Teesi Tuul

38. Viru Maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi sõnul sujus võistlus kenasti. „Sain palju tagasisidet, mille pealt on hea uusi sihte seada. Visioon on paigas, suund on selge ja hoog sees. Eesmärk on jõuda Viru Maratoniga tippu, et inimesed tuleksid siia nautima nii melu kui suurepärast hea toitlustusega korraldust.“