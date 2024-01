Koeru rahvaralli läbib ka kuulsat Sõpruse auku

Sõpruse auk on teadupärast muutuva raadiusega kurv, kus sportrallidel tuleb sageli ette teelt väljasõite. Rahvarallil selle läbimisel on korraldaja arvestanud rahvaralli ohutusnõudeid.

Kokku on Koeru rahvarallil kavas umbes 52 kilomeetrit lisakatseid. "Vaid üks katse on varasemast tuttav, ülejäänud kas täielikult või osaliselt uued," rääkis võistluse direktor Peep Kristal. "Näiteks punktikatse Vaol läbib küll mõnda varasemalt kasutatud lõiku asulas, kuid on lõviosas siiski varasemast erinev."