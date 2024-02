Euroopa Keskpanga pressiteade eurovõltsingute kohta koos Eesti ülevaatega

Enamik Eestis avastatud võltsinguid ei olnud keerukad ja ametlikku pangatähte oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega. Seetõttu tuletame meelde, et igaühel meist on võimalik lihtsate võtetega võltsinguid tuvastada. Tihti piisab vaid tähelepanelikust vaatlusest. Rahatähel on ehtsuse kindlaks tegemiseks turvaelemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades. Kui kahtlus püsib, tasub rahatähte võrrelda ehtsa pangatähega. Pangatähtede turvaelemente ja nende kontrollimise viise on kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes saadab kahtlase raha ekspertiisi.