Igor Kotjuh: eesti kirjanduse päev on tähistamist väärt

Tänasel eesti kirjanduse päeval palus Järva Teataja Paide kirjanikul ja luuletajal Igor Kotjuhil nimetada oma kümme eesti kirjanduse lemmikteost. Kotjuhil on hea meel, et keel ja kirjandus on tähelepanu all nüüd ka riiklikul tasandil. "Oleme harjunud emakeelepäevaga 14. märtsil, nüüd on käes aeg sõbruneda ka eesti kirjanduse päevaga ja see on tähistamist väärt," ütles ta.