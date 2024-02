Põhja ringkonnaprokuratuur esitas proviisorile ja perearstile süüdistuse ebaseaduslikus tegevuses

PPA kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus pidas apteegi omanikust proviisori kahtlustatavana kinni ja talle esitati esialgne kahtlustus suures koguses psühhotroopsete ainete ebaseaduslikus käitlemises. Edasise menetluse käigus tekkis täiendav kahtlus, et proviisor on ajavahemikus 2010 kuni 2020 esitanud Tervisekassale eksitavat informatsiooni. Tervisekassa hüvitab teatud juhtudel ravimi ostnud inimese eest ravimit müünud apteegile ravimi maksumuse ja tekkis kahtlus, et proviisor esitas selliste müüdud ravimite kohta valeandmeid.

„Süüdistuse kohaselt esitas proviisor Tervisekassale informatsiooni ravimite müügi kohta, mida ta tegelikult ei müünud ega olnud ka hulgimüüjatelt soetanud. Selles tegevuses osales süüdistuse kohaselt ka 49aastane perearst, kes tegutseva perearstina kirjutas alusetult välja retsepte inimestele, kes neid ravimeid ei vajanud,“ selgitas ringkonnaprokurör. Süüdistuse järgi esitati Tervisekassale eksitavaid andmeid enam kui 17 000 karbi ravimite kohta, millega tekitati Tervisekassale alusetult väljamakstud hüvitistega üle 800 000 euro suurune kahju. Perearsti süüdistatakse sellest summast 76 425 euro suuruse kahju tekitamises. Seetõttu on mõlemale esitatud süüdistus arvutikelmuses, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses.

Kohus on prokuratuuri taotlusel arestinud ligikaudu 1,6 miljoni euro väärtuses süüdistatavate vara, et tagada võimalikke nõudeid kuritegudega tekitatud kahju hüvitamiseks. „Kõige kahetsusväärsem on, et süüdistuse kohaselt peteti valeandmeid esitades Tervisekassalt välja hüvitisi, millega tagatakse ravimite odavam kättesaadavus neid päriselt vajavatele patsientidele. Taoline ravikindlustussüsteemi kuritarvitamine võib aga ravimite kättesaadavust vähendada või mõjutada nende hinda. Prokuratuur esitab menetluse käigus kogutud tõendid kohtule, mille hindamise järel teeb süüküsimuses otsuse kohus,“ sõnas Vainola.