Lillelaada kauplejad ootavad stardipauku

Pille Marrandi sõnul on aga kõik ühel stardijoonel ja eriõigusi ükski kaupleja ei saa. Soovid, millises laadaplatsi piirkonnas keegi müügiala kinni panna tahab, saab edastada siis, kui kirjapanek algab.

Marrandi sõnul on aastatega mitmel taimemüüjal või aiandil kindlad eelistused asukoha suhtes välja kujunenud, ostjadki juba selgeks saanud, kust laadaalalt nad lemmikmüüja leiavad, ja nii on platsiplaanis muudatusi tegelikult vähe. «Enamik kauplejatest tahab eelmise aasta kohta või siis soovib kohta muuta. Eks arvestame kõigi soovidega nii palju, kui see meie võimuses on,» ütles ta.