Õpetajate streik on vaibumas

Kui eelmisel nädalal pani haridustöötajate tähtajatu streik suuremat osa Järvamaa koolijuhte pead murdma, kuidas see ilma õpetajateta üle elada nii, et lastel tunnid ja õppetegevus jätkuks, siis alanud nädal on toonud streigi raugemise. Enamik maakonna koole on naasnud tavapärase töörütmi juurde, kuid on siiski ka õppeasutusi, mille õpetajate protestimeelsus pole vaibunud.