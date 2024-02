Paides tegutses päise päeva ajal sissemurdja ⟩ Koju jõudnud koduomanikud jäid ilma sularahast, ehetest ja parfüümist

Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide menetlusgrupi juht Airika-Helle Jalast sõnas, et esmasel vaatlusel tuvastas elupinna omanik, et varastatud on sularaha, ehteid ja muidki esemeid, kuid varastatud esemete täpsem loetelu ja kahjusumma on veel selgitamisel. „Politsei talletas sündmuskohalt jäljed ja kogub informatsiooni,” lisas ta. „Juhtunu täpsemate asjaolude selgitamiseks alustasime kriminaalmenetlust.“