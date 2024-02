Rahvas on rääkinud ja kõikide sektorite parimad tööandjad on selgunud

CV.ee viis läbi iga-aastase Top Tööandja uuringu, mille käigus selgus, kes on just need tööandjad, kelle juures soovitakse enim töötada. Uuring kogus rekordiliselt pea 16 000 vastust. Lisaks 2024 aasta parimale tööandjale valiti parimad tööandjad seitsmes erinevas ärisektoris.